Şentop: "Tarihi olaylar, bugu¨nu¨ o¨nceki olayların ışıgˆında degˆerlendirmek için anılır" TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Atatürk'ün buharlı kara trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye takdimi ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Atatürk'ün buharlı kara trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye takdimi ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (4) Kaynak: AA