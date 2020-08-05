Şentop: "Tarihi olaylar, bugu¨nu¨ o¨nceki olayların ışıgˆında degˆerlendirmek için anılır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Atatürk'ün buharlı kara trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye takdimi ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
05.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:46
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Atatürk'ün buharlı kara trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırılması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye takdimi ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (4)
Kaynak: AA