Şentop: "Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz"
28.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:01
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman