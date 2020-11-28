Şentop: "Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz"
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Şentop: "Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz"

28.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:01

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.

Şentop: 'Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz'
Şentop: 'Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz'
Şentop: 'Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz'
Şentop: 'Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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