Şentop: "Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha çok geliştireceğiz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.