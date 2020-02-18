Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "Müslüman Yunan azınlık" ifadesine tepki Açıklaması
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Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "Müslüman Yunan azınlık" ifadesine tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınadığını ifade ederek, Batı Trakya Türklüğünün var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti.

18.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:20
Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan Cumhurbaşkanı 'un Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınadığını ifade ederek, Batı Trakya Türklüğünün var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınıyorum. Batı Trakya Türklüğü vardır ve var olmaya devam edecektir. Tarihimizin aziz nişanesi olarak Rumeli'de yaşayan kardeşlerimiz emin olsunlar ki Türkiye daima yanlarındadır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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