Şentop'tan TDV'ye kurban bağışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaparak "Vekaletle Kurban Kesim Programı"na destek oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.

Şentop, kabulde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde TDV'ye kurban bağışında bulunarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "Vekaletle Kurban Kesim Programı"na destekte bulundu.

Kaynak: AA