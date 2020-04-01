Şentop'tan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle salgına karşı yürüttüğümüz mücadelenin fedakar kahramanları sağlık çalışanlarımıza takdir ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA