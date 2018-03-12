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Şentop'tan Oy Pusulası Açıklaması

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, "Oy pusulasında siyasi partilere ayrılan sütunların hepsi eşit, ittifak içindekiler de ittifak dışındakiler de. Farklılık sadece ittifak yapan partilerin üstünde ittifaka dair bölümün bulunmasıdır.

Şentop'tan Oy Pusulası Açıklaması

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, "Oy pusulasında siyasi partilere ayrılan sütunların hepsi eşit, ittifak içindekiler de ittifak dışındakiler de. Farklılık sadece ittifak yapan partilerin üstünde ittifaka dair bölümün bulunmasıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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