Şentop'tan, KKTC Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tatar ve Sennaroğlu'na kutlama mektubu

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'na birer mektup göndererek, KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şentop, Tatar'a mektubunda, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gönderdiği nazik davet için teşekkür etti.

KKTC'nin istiklalini temsil eden ay yıldızlı bayrağın göklerde dalgalanmaya başladığı 15 Kasım 1983 tarihinin, kardeşleri Kıbrıs Türklerinin olduğu kadar Türk halkının da aynı coşkuyu ve sevinci yüreğinde hissettiği şanlı gün olduğunu belirten Şentop, şahsı ve TBMM üyeleri adına aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andı, Tatar'ın ve Kıbrıs Türklerinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'na gönderdiği mektupta da KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutladı.

15 Kasım 1983'ün, Kıbrıs Türk halkının siyasi kaderinin en önemli dönüm noktasını teşkil ettiğini, uzun yıllar süren şanlı bir mücadelenin bağımsız bir devlet kudretiyle vücut bulduğu gün olarak dünyaya ilan edildiğini kaydeden Şentop, kendi kaderini tayin etme, istiklal ve istikbal mücadelesi uğrunda şehit ve gazi olan aziz kahramanları rahmet ve minnetle andı, Sennaroğlu'nun şahsında Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi üyelerinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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