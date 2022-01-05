Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'kanunu geri çek' çağrısına tepki

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da görüşmeleri başlayan yasa teklifinin geri çekilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum" dedi.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden bir kanun teklifinin geri çekilmesi konusunda kendisine yaptığı çağrıya yazılı yanıt verdi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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