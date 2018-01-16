Şentop'tan 'İttifak Görüşmesi' Açıklaması

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin, " Cumhurbaşkanı ile bugün görüşürsek, yarın MHP ile görüşebiliriz" dedi.

Şentop, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, AK Parti ile MHP'nin bir araya geleceği ile ilgili haberlere değinerek, " Çarşamba günü partide başka bir toplantı var. Partide bir komisyon toplantısı var. Bununla karışmış olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın kendilerine direktif vereceğini belirten Şentop, "İki lider görüştü. Ona göre bize yol haritası vermesi lazım" diye konuştu.

MHP ile görüşmeye ilişkin soruya Şentop, "Perşembe, Cuma olabilir diye düşünüyorum. Bakarsınız bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşürüz, Çarşamba da olabilir. Cumhurbaşkanı ile bugün görüşürsek, yarın MHP ile görüşebiliriz" dedi. - ANKARA