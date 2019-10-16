Şentop'tan Fransa'nın kınama önergesine destek veren HDP'li vekile tepki

16.10.2019 21:41

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa'nın Türkiye 'yi kınamaya yönelik önergesine HDP'li bir milletvekili arkadaşımız destek verdi. Türkiye'nin önerisinin karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu belirteyim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurul temaslarının ardından yurda döndü. TBMM Başkanı Şentop, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Belgrad temasları ve görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sırbistan Belgrad'da yapılan 141'inci Parlamentolar Arası Birlik toplantısından dönüyoruz. Yarın toplantının yine bir gündemi var. Genel kurul toplantıları yaklaşık 6 ayda bir yapılıyor. Başlangıç itibari ile bu toplantının da normal toplantılardan bir farkı yok. Fakat Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü Suriye PKK'sı, PYD, YPG'ye yönelik operasyonu dolayısıyla orada bazı gelişmeler oldu. Genel kurul toplantısı öncesinde, bölgesel ülke grupları var. Asya Parlamenter Asamblesi gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi gibi. Bir de Avrupa ülkelerinin bulunduğu bir grup var. Genel kurul toplantısının yapılacağı ilk gün, Avrupa ülkelerinin bulunduğu grubu Fransa'nın öncülüğünde Türkiye'nin Suriye'de ki operasyonunu kınayan bir acil bir gündem maddesi hazırladı." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZİ KINAYAN ACİL GÜNDEM MADDESİNİN GEÇMESİNİ ENGELLEDİK"

TBMM Başkanı Şentop, "Sabah bu haberi alınca biz de Türkiye olarak Fransa başta olmak üzere batı ülkelerinin terör örgütleri konusunda çifte standardını ve terör örgütleri kısmını desteklemelerine yönelik kısmına bunun acil gündem maddesi yapılmasına dahil bir önerge hazırladık. Tüm arkadaşlarımız ile beraber. Farklı partilerden arkadaşlarımız ile birlikte çok yoğun bir çalışma ile bu önergeyi hazırladık. Tabi bu önerilerin parlamentolar arasında kabul edilmesi uzun bir süreç. Kulis çalışmaları gerekiyor. Çok az ve dar bir vakitte çalışmalarımızı tamamladık. Bizim esas amacımız Fransa öncülüğünde hazırlanan, Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre ve daha sonra genel kurulda Mısır'ın katıldığı bu acil gündem maddesinin genel kuruldan geçmesini engellemekti. Orada arkadaşlarımız ile beraber kısa bir zaman içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Sonuçta 4 acil gündem maddesi önerisi oldu. Birisi Hindistan'ın iklim değişikliği ile ilgili, ikincisi Türkiye'nin başta Fransa olmak üzere batılı ülkelerin terör örgütlerine karşı çifte standardı üzerine olan acil durum önerisi, üçüncüsü Fransa öncülüğünde İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın Türkiye'yi kınamaya yönelik önerisi, dördüncüsü Peru'nun kendi iç işleyişi ile ilgili önerisiydi. Yapılan oylamada Hindistan'ın iklim değişikliği önerisi en çok oyu aldı. Acil gündem maddesi olarak o kabul edildi. Biz Türkiye'den giden parlamenterler olarak Fransa öncülüğünde hazırlanan terör örgütleri ile mücadelemizi kınayan acil gündem maddesinin geçmesini engelledik. Bütün arkadaşlarımızın ortak bir başarısıdır. Burada Ak Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'nden İyi Parti'den arkadaşlarımız vardı. Hepsinin ortak gayreti oldu" diye konuştu."HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ FRANSA'NIN ÖNERİSİNE DESTEK VERDİ"

Acil durum önerilerinin oylandığı sırada HDP'li milletvekilinin Fransa'nın önergesini desteklediğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "Maalesef bir üzüntü sebebidir. HDP'li bir milletvekili arkadaşımız Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu belirteyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmalar yapabiliriz. Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekili bu ülkenin ortak menfaati için ve milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasaya göre bütün milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayışla hareket etmeleri gerekir. Ben arkadaşımızı kınıyorum. Son olarak bir şey ifade edeceğim. Yine terör örgütüne yakın bazı ajansalar Fransa önerisinin daha çok oy aldığını ve onun kabul edildiğini söylemişler. Bu tamamen yalan haberde ibarettir. Tabi ki Fransa'nın önerisi bizim önerimizden daha fazla oy aldı. Ama bizim amacımız daha fazla oy almak değil, Fransa'nın önerisinin orada kabul edilmemesini sağlamak. Bunda da başarılı olduk. Hindistan'ın önerisi kabul edildi. Bu öneri bugün genel kurulun gündemindeydi. Üzerinde görüşmeler tartışmalar yapıldı. Fransa'nın önerisi kabul edilmediği için bir daha söz konusu edilmedi ve üzerinde görüşmeler yapılmadı. Bunu bütün parlamenter arkadaşlarımızın başarısı olarak görüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin sınır ötesinde terör örgütüne karşı yürütmüş olduğu operasyonda da özellikle Mehmetçiklerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyorum. En kısa zamanda İnşallah Türkiye orada belirlemiş olduğu hedeflere ulaşacak. Terör koridorunu yok edecek. Barış Pınarı Harekatı başarılı olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul