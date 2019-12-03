Şentop'tan "Cibuti'ye kiralık uçakla gidildiği" iddiasına yalanlama

03.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:44

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti ziyaretinin Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı dolayısıyla yapıldığını belirterek, "Cami açılışı için değildir. Kiralık uçakla gidilmemiştir. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Haber yalandır, iftiradır. Bu iftira haber, yalan haberin yapılması sebebi de Cibuti'deki yaptığımız temaslar, Afrika bağlamında FETÖ ile mücadele kapsamındaki temaslardır." dedi.

Şentop, Meclis'te, gazetecilerin Cibuti ziyaretine ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, başkanlığı süresince uluslararası ziyaretlerle ilgili birçok davetin geldiğini, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili kurumlarıyla görüşerek, faydası olacaksa ziyaretlere karar verildiğini anlattı.

Cibuti Meclis Başkanının daveti üzerine 27-29 Kasım'da ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Şentop, 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansının açılış konuşmasını yaptığını anımsattı.

Türkiye'nin Afrika açılımı projesi, Afrika Birliğinin Türkiye'yi stratejik partner olarak kabul etmesi ile Afrika ülkeleriyle dış ilişkilerin geliştirilmesi gayretlerinin bulunduğunu hatırlatan Şentop, bu açıdan Cibuti ziyaretinin önemine dikkati çekti.

Şentop, ayrıca FETÖ'nün bazı Afrika ülkelerinde sivil toplum ve sağlık kuruluşları, okullar üzerinden hala faaliyetlerinin bulunduğunu, bunu dile getirmek için de 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansının iyi bir zemin olacağını düşündüklerini ifade etti.

Konferansa, 21 ülkeden senatör ve parlamenterler, 5 meclis başkanı, 3 meclis başkanvekili ve 8 uluslararası örgütün yönetici ve temsilcilerinin katıldığı bilgisini veren Şentop, bu ortamda FETÖ'ye ilişkin paylaşımın doğru olacağına kanaat getirdiklerini aktardı.

Şentop, hem konferansın açılış konuşmasında hem ikili görüşmelerde hem de parlamenterlerle temaslarında FETÖ ile ilgili hususlara değindiğine dikkati çekti.

"Sadece bize değil Türkiye'ye bir iftiradır"

Cibuti'de nisan ayında tamamlanan Türkiye Diyanet Vakfının yaptığı 2. Abdülhamid Han Camisi'nin de açılışını, gitmişken yapmalarının uygun olacağının konuşulduğunu anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Bu ziyaret, cami açılışı için değil, 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı içindir. İkincisi, bu ziyarete bir uçak kiralanmadı. Bunu söylemek, sadece bize değil Türkiye'ye bir iftiradır. Türkiye'nin uçak kiralamaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin devlet ziyaretleri için kullanacağı uçaklar var, yeni de değil bu, uçak kiralama gibi bir şey mevzu bahis değil. Üçüncüsü de Diyanet İşleri Başkanıyla birlikte gitmedik. Diyanet İşleri Başkanı bizim Cibuti'ye gittiğimiz gün Türkiye'deydi, cami açılışı için ayrı geldi, dönüşümüz beraber oldu."

ANKA Haber Ajansının internet üzerinden yayınladığı haberde "uçak kiralandı" hususunun açıkça ifade edilmediğini ama "uçak kiralandığı" anlamına gelecek bir yorum ve çarpıtma yapıldığını dile getiren Şentop, "Haberde, gidilen uçağın, kiralandığı halde ne kadar tutacağına dair hesap yapılıyor. Halbuki uçak kiralanmış değil. Buradan hareket edersek; birçok devlet kurumunun binasının kiralanabileceğini, bu kiranın yıllık gelirinin ne olacağını, bunun mu tercih edilmesi yoksa bu kurumların binasının bizzat devlet tarafından kullanılmasının mı uygun olacağı gibi tartışmalar yapılabilir. Belki ajansın da kiralanması halinde daha fazla para getireceği de konuşulabilir. Bunlar spekülatif şeyler." açıklamasında bulundu.

Şentop, ANKA'nın bu haberinin, başka ajanslar tarafından "kiralanan uçak, kiralanmış uçak" başlığıyla verildiğine işaret ederek, "Bu ajansın haberi üzerine, uçak kiralandığına dair bilgileri de içeren ilk paylaşımlar, FETÖ'cü hesaplar üzerinden yoğun şekilde yapıldı. Bununla ilgili çalışma yaptırdık, suç duyurusunda da bulunacağız." ifadelerini kullandı.

"Soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır"

Cibuti ziyaretinin neden gündeme getirildiğini de soran Şentop, "Afrika Parlamenterler Birliği Konferansının önemi bağlamında bir konu bu. Orada FETÖ'nün tehlikesine dair yaptığımız temasların etkili bazı sonuçları olduğunu öğrendik. Bu bağlamda bir manipülatif haber yapılması hususunda FETÖ'cü hesapların internet üzerinden harekete geçtiğini, yönlendirme yaptığını rahatlıkla ifade edebiliyorum. Soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından da haberi yalanladığını, TBMM'nin internet portalı üzerinden tekzip şeklinde açıklama yapıldığını dile getiren Şentop, söz konusu haberi bazı internet haber sitelerinin geri çektiğini, bir kısmının düzelttiğini anlattı.

Şentop, "Bu açıklamalarımız üzerine ANKA Haber Ajansı, kendi haberinde uçak kiralandığına dair bir bilginin bulunmadığını ama kiralanırsa ne kadar maliyeti olacağına dair hesap yapıldığına ilişkin bir haber olduğunu ifade etti." şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele hukuki boyuta intikal etmişken, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bütün bu olup bitenler, tekzipler, tavzihler hiç olmamış gibi haberi çarpıtılmış ilk haliyle grup toplantısında tekrar etmesinden büyük üzüntü duydum. Burada iki ihtimal akla gelebilir, ya bu detaylardan bilgisi yoktur genel başkanın, o zaman Meclis Başkanlığımızın bir özür beklentisi olur. Çünkü bir yalanı ve iftirayı bilmeden de olsa tekrarlamak, yalan ve iftirayı çoğaltmaktır. Bilerek olduysa bu sefer kasten bir yalana ve iftiraya ortak olunduğunu söyleyeceğim. Büyük üzüntü duydum. Türkiye'nin siyasette yalanı ve iftirayı meşru, mübah addeden eleştiri yaklaşımlarını terk ettiği kanaatindeyim.

Eleştiriye herkes sonuna kadar açık olmalıdır. Farklı fikir, görüş olabilir. Niye yapılıyor bu seyahatler denilebilir, niye Cibuti, gidilmemesi gerekir denebilir. Bunlar birer yorumdur, siyasi tercihtir. Ama uçak kiralanmadığı halde kiralanmış uçakla lüks bir seyahat gibi yalan ifadenin bir siyasi parti genel başkanı tarafından aslı, doğrusu araştırılmadan, soruşturulmadan sonraki gelişmeler, tekzipler takip edilmeden tekrarlanmasından büyük üzüntü duydum, bu konuda bir açıklama beklediğimi de ifade etmek isterim.

Cibuti ziyareti Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı dolayısıyla olmuştur. Cami açılışı için değildir. Kiralık uçakla gidilmemiştir. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Haber yalandır, iftiradır. Bu iftira haber, yalan haberin yapılması sebebi de Cibuti'deki yaptığımız temaslar, Afrika bağlamında FETÖ ile mücadele kapsamındaki temaslardır. "

"Bütün seyahatlarla ilgili harcanan rakamlar kayıtlı"

Kendisinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alacağı, Binali Yıldırım'ın da Meclis Başkanı olacağına ilişkin çıkan haberlerin de hatırlatılması üzerine Şentop, "Yazılan haberler bağlamında bunu ilk defa duydum. Böyle spekülatif şeyler oluyor. Bunlara inanmamak lazım." dedi.

Şentop, Cibuti harcamalarının açıklanıp açıklanmayacağı sorusuna ise "Cibuti değil, bütün seyahatlarla ilgili harcanan rakamlar kayıtlı. Bunlar bütçede de tartışıldı. Gizli saklı bir şey değil. Bu konu talep edildiğinde açıklanabilir. Fakat buradaki tartışılan konu, Cibuti seyahatinin meblağı değil, kiralık uçakla gidildiği, lüks bir uçak kiralandığı konusudur. Bu bir yalan ve iftiradır." cevabını verdi.

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto etmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, teklifin yasalaşması için el kaldıran milletvekillerine yönelik eleştirisi hatırlatılan Şentop, şöyle konuştu:

"Parlamenter sistemde de cumhurbaşkanlığı hükmet sisteminde de cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisi var. Onaylar, uygun bulmadığı zaman veto edebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir maddeyle ilgili veto yetkisini kullanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi genel kurulda okunduktan sonra komisyona sevk edilecektir."

Kaynak: AA