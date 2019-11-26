Şentop'tan Bosna Hersek ve Arnavutluk paylaşımı

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:29

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Bosna Hersek'te yaşanan depremlerden dolayı dost ve kardeş iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA