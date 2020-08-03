Şentop'tan Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'ya bayram tebriği telefonu
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Şentop'tan Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'ya bayram tebriği telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram tebriği için aradığı Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'ya, son dönem Ermenistan'dan yapılan saldırılara karşı Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Şentop'tan Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'ya bayram tebriği telefonu
03.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:03

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram tebriği için aradığı Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'ya, son dönem Ermenistan'dan yapılan saldırılara karşı Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede karşılıklı bayram tebriğinin ardından Şentop, Ermenistan'ın hukuku hiçe sayan son saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendisinin de açıklamalar yaptığını belirterek, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini dünyaya en güçlü şekilde gösterdiklerini kaydetti.

Şentop, hava ve kara unsurlarının katılımıyla devam eden ortak askeri tatbikatın, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunun çok somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın yayınladığı Milli Güvenlik Strateji belgesine de dikkati çekerek, söz konusu belgenin hem Azerbaycan hem de Türkiye'ye karşı düşmanca yaklaşımını gösterdiğini, asılsız iddialarını tekrarladığını aktaran Şentop, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı bu emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gafarova da Ermenistan'ın sadece Karabağ'da bir hedefinin olmadığını, daha büyük kapsamlı planlarının olduğunu belirterek, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği sadece Ermenistan'a karşı değil tüm dünyaya karşı bir kardeşliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasının başında duranın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Gafarova, bu birlik ve kardeşliğin her şeyden üstün olduğunu ifade etti.

Görüşmede iki ülke Cumhurbaşkanının da niyetlerinin isteklerinin bir olduğu vurgulandı.

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf ile görüşme

TBMM Başkanı Şentop'un görüştüğü isimler arasında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf da yer aldı.

Şentop, İran'ın salgınla mücadele konusunda yürüttükleri mücadeleyi yakından takip ettiğini belirterek, "Bu anlayış istikametinde başta Sayın Cumhurbaşkanlarımız olmak üzere ilgili Bakanlarımız salgının olumsuz etkilerini giderebilmek, geleceğe yönelik yol haritası çıkarabilmek amacıyla eş güdüm ve temaslarını sürdürmektedirler." ifadelerine yer verdi.

Şentop, küresel salgın durumunda dahi İran'a karşı sürdürülen haksız yaptırımlar karşısında Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda İran'a desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Galibaf da teşekkür ederek, salgının hem ekonomik açıdan bir baskı yaptığını hem de iki ülkenin de vatandaşlarından kayıplar verilmesine neden olduğunu belirtti.

Salgının, iki ülke arasındaki iş birliğinin gerekliliğini göstermekte olduğunu vurgulayan Şentop, hem salgın hem de ABD'nin yaptırımları nedeniyle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Tacikistan Meclis Başkanı Emomali ile görüşme

TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Rustami Emomali ile görüştü. Şentop, koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı, tedavisi devam edenler için acil şifalar dileyerek, salgın sebebiyle üst düzey temasların en kısa sürede ivme kazanacağına inancını dile getirdi.

Emomali'yi Türkiye'ye davet eden Şentop, salgından dolayı ara verilen karşılıklı uçuşların da en kısa sürede başlamasını ümit ettiğini belirtti.

İçten temennileri için Şentop'a teşekkür eden Emmoli, kendilerinin Türkiye'yi önemli bir partner olarak gördüğünü, ikili ilişkileri iki ülke menfaatine olacak şekilde çok yönlü geliştirmeyi umut ettiklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bugün görüştüğü Meclis Başkanları arasında Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Rustami Emomali, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Puan Maharanı, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon Ismailov, Afganistan Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim yer aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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