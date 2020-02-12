Şentop: "(Suriye) İnsani dramı sona erdirmek için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi...
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Şentop: "(Suriye) İnsani dramı sona erdirmek için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi...

Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un n konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.

12.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:34
Şentop:

Törenin yapıldığı salon

TBMM Başkanı 'un kürsüye çıkması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un n konuşması

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şentop: "(Suriye) İnsani dramı sona erdirmek için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi...
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