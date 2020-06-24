Şentop: "Sorunların çözümünde işbirliği ve eşgüdüm Güneydoğu Avrupa için önemli bir güç çarpanı... Videokonferans yoluyla düzenlenen toplantı Toplantıya katılanlar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi üyeleri ile videokonferans yoluyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Videokonferans yoluyla düzenlenen toplantı Toplantıya katılanlar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi üyeleri ile videokonferans yoluyla düzenlenen toplantıda konuştu. (1) Kaynak: AA