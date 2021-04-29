23 Nisan Ombudsmanlık Satranç Turnuvası ödül töreni Meclis'te düzenlendi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) birlikte düzenlediği 23 Nisan Ombudsmanlık Satranç Turnuvası ödülleri, TBMM'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) birlikte düzenlediği 23 Nisan Ombudsmanlık Satranç Turnuvası ödülleri, TBMM'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

TBMM Tören Salonu'ndaki etkinliğe, ödül verilecek çocuklar ve velilerinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TSF Başkanı Gülkız Tulay ile davetliler katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, satrançla çocukları ve gençleri buluşturarak bu etkinliğe imza atan ve gelenekselleşmesi arzusuyla hareket eden Kamu Başdenetçisi Malkoç, TSF Başkanı Tulay ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Şentop, TBMM Başkanı olarak, bundan sonraki 23 Nisanlarda bu anlamlı etkinliğin devam etmesini diledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında da bilgi veren Şentop, "Kamu Denetçiliği Kurumu, gençlerimiz arasında hak arama kültürünün yaygınlaşması için her yaştaki çocuklarımızın 'velisinin izni aranmadan' müracaat edebildiği bir kurumdur. Bu bakımdan sizler için büyük bir öneme sahiptir. Hakkaniyeti, adaleti, insan haklarını öğretmek ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yakından tanımanız gereken bir kurumumuzdur." şeklinde konuştu.

Satrancın, masa oyunları arasında, tarih boyunca icat edilen en başarılı ve en stratejik oyun olduğunu dile getiren Şentop, böyle bir oyunda başarılı olmanın düşünme gücü yüksek bir kişi olmayı gerektirdiğini, turnuvaya katılan her çocuğun, her gencin düşünme gücünün de yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.

Tarihi dört bin yıl geriye giden ve insanların ilgisinin sürekli arttığı bu zeka oyununun popülerliğini hiç kaybetmeyen yegane oyun olduğunu ifade eden Şentop, satrancın bugün milyonlarca kişi tarafından cep telefonlarına indirildiğini ve en beğenilen oyunlardan biri olduğunu bildiklerini kaydetti.

Şentop, Stefan Zweig'in Satranç isimli eserini okumaları için gençlere tavsiye edip, bu eserin içeriğindeki bir bölüme işaret ederek satrancın insan hayatının ve zekasının bir nevi tahta üzerine yansıması olduğunu dile getirdi.

Satrançta her oyuncunun, bir şah, bir vezir, iki fil, iki at, iki kale ve sekiz piyonunun bulunduğunu, oyunun esas amacının "şahı" ele geçirmek olduğunu anımsatan Şentop, şöyle konuştu:

"Cephe savaşı yapan iki ordunun karşılaşmasında da tarafların hedefi birbirlerinin şahını ele geçirmektir. Şahı kaybeden oyunu kaybeder. O yüzden her hamlenin dikkatli yapılması gerekmektedir. Dış politikada, siyasette, savaşta yapılan bir hatanın telafisi ağır olur. O yüzden atılan bütün adımlar, bütün hamleler bir sonraki adım ve adımlar düşünülerek yapılmalıdır. Sözün ağızdan çıkması, merminin namluyu terk etmesi gibi, satrançta da yaptığınız hamleyi geri alamazsınız."

Meclis Başkanı Şentop, "Satranç; bilene, sevene sadece bir oyundan ibaret değildir; edebiyattır, stratejidir, sanattır, rekabettir velhasıl bizatihi hayatın kendisidir." dedi.

Satranca, özellikle gençlerin ilgisinin her geçen gün artmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Sizlerin satrançta olduğu gibi maddi ve manevi değerlerimizi korumak için aklınızı, öngörünüzü kullanacağınıza, sabırla ve sebatla çalışacağınıza olan inancım tamdır. İlk gençlik yıllarımızda, en uzun dünya satranç şampiyonluğu maçı 1984-1985 yılında oynanan Karpov-Kasparov karşılaşmasıydı; 48 oyun oynanmıştı, 159 gün sürmüştü ve insanlar bu maça kilitlenmişlerdi. Artık günümüzde yapay zekayla yapılan maçlara, yahut sizlerin katıldığı gibi çevrimiçi turnuvalara tanıklık ediyoruz. Düzenlenen bu turnuvanın da satrancın daha da çok yaygınlaşması ve ilginin artmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum. Turnuvaya katılan gençlerimizin, çocuklarımızın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Turnuvada dereceye giren kardeşlerimin sevinçlerini, gururlarını paylaşıyorum."

"KDK barış köprüsüdür"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da KDK'nin bir hak arama kurumu olduğunu belirterek, vatandaşla idare arasındaki sorunları hakem sıfatıyla çözmeye çalışan bir barış köprüsü olduğunu kaydetti.

KDK'nin verdiği tavsiye kararlarıyla da idareye danışmanlık yaptığını, yol gösterdiğini anlatan Malkoç, bu anlamda adalete hızlı erişme de aracı kurum olduğunu da söyledi.

Malkoç, KDK'nin hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan haklarının kurumsallaşması ve gelişmesine, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına gayret gösterdiğini kaydetti.

KDK'nin özelliklerinden birinin de 18 yaşından küçüklerin şikayetlerini kabul etmek olduğunu vurgulayan Malkoç, çalışmalarında küçüklerin çok faydası olduğunu dile getirdi.

Malkoç, KDK'nin gençlere ve çocuklara önem verdiğini de ifade ederek, bu turnuvaya yaklaşık 5 bin çocuğun katıldığını ancak belki yüz binlercesinin KDK'yi duyduğunu, hak arama kültürünü zihinlerinde, gönlünde hissettiğini kaydetti.

"Türkiye, satranç ülkesi olarak anılıyor"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 23 Nisan Ombudsmanlık Online Satranç Turnuvası ile Meclis'in kuruluşunun 101. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri andığını dile getiren Tulay, TSF'nin satranç sporunun Türkiye'de gelişmesi ve tüm vatandaşların satranç ile buluşması için mücadele ettiğini anlattı.

Tulay, bugün 1 milyonu aşan lisanslı satranç sporcusu ile gururlandıklarını ve çocukların satranca ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Türkiye'nin satranç sporundaki başarısı ile dünyada satranç ülkesi olarak anıldığını dile getirdi.

Turnuvanın, KDK'nin çocuklar arasında bilinirliğini artırmak ve çocukların arasında hak arama kültürünün artırılmasını sağlamak için çok özel olduğunu da belirten Tulay, turnuvaya 79 ilden 5 bine yakın sporcunun katıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Şeref Malkoç, Gülkız Tulay ile protokol üyeleri, turnuvada dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan