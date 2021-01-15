Şentop: "(Sağlık Bakanı Koca'nın aşı daveti) Önümüzdeki hafta planlayacağız"
15.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:44
TBMM Başkanı Şentop'un Kovid-19 aşısına ilişkin açıklaması EDİRNE (AA) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop'un Kovid-19 aşısına ilişkin açıklaması EDİRNE (AA) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Şentop: "İnşallah, Ankara'ya döndükten sonra önümüzdeki hafta onu planlayacağız. Arkadaşlarımız irtibat halinde"
Kaynak: Anadolu Ajansı