Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
24.09.2019 13:57
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in konuşması
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
-Heyetler arası görüşme
Kaynak: DHA