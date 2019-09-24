Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü

Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

24.09.2019 13:57
Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in konuşması
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
-Heyetler arası görüşme


Kaynak: DHA
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