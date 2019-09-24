Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü
Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştüKazakistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
24.09.2019 13:50
Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü
Kazakistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Kaynak: DHA