Şentop: Resmi törenleri yapacağız diye planlıyoruz
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Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Şentop: Resmi törenleri yapacağız diye planlıyoruz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100'üncü yılında bazı programların iptal edildiğini belirterek "Genel Kurul'daki özel oturumu ve resmi törenleri yapacağız diye planlıyoruz;

06.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:03
Şentop: Resmi törenleri yapacağız diye planlıyoruz
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100'üncü yılında bazı programların iptal edildiğini belirterek "Genel Kurul'daki özel oturumu ve resmi törenleri yapacağız diye planlıyoruz; ama önümüzdeki günler bu salgının yayılması ne şekilde cereyan edecek bilemiyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şentop, koronavirüs salgını nedeniyle TBMM'nin açılışının 100'üncü yılında yapılacak kutlamaların bir kısmının iptal edildiğini belirtti. Şentop, 23 Nisan kutlamalarına ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunarak "Herkes Meclisimizin 100'üncü yılı münasebetiyle kendi kişisel görüşlerini, fikirlerini aktardıkları kısa videolarını sosyal medya ortamında paylaşsınlar. Biz bununla ilgili 19 Nisan akşamı hashtag açacağız. Orada paylaşılan kişisel videolardan en çok beğeni alan ilk 500'e TBMM'de oluşturduğumuz icra heyeti tarafından hediyeler verilecek, kitap başta olmak üzere. Bunlar içerisinde Meclisimizin sosyal medya hesabından en çok beğenilenleri açıklayabiliriz" dedi.

'RESMİ TERÖNLERİ YAPACAĞIZ DİYE PLANLIYORUZ'Şentop, 23 Nisan akşamı Meclis'in bahçesinde yapılması planlanan büyük kutlamayı 'evde kal' çağrısını dikkate alarak yapamayacaklarını ifade etti. Şentop, "Saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinde, balkonlarında İstiklal Marşını söylemeye davet ediyorum. O saat itibarıyla bütün televizyonlara da İstiklal Marşı'nı yayına koymalarını teklif ediyorum. Bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Böylece Türkiye'nin her yerinde herkesin katılımıyla etkinlik gerçekleştireceğiz. 23 Nisan'da genel kuruldaki özel oturumu ve resmi törenleri yapacağız diye planlıyoruz; ama önümüzdeki günler bu salgının yayılması ne şekilde cereyan edecek bunu bilemiyoruz" diye konuştu.MECLİS'TE 3 POZİTİF VAKAMustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs vakalarına ilişkin ise "Test sonucu pozitif çıkan doktor arkadaşımızın yarın veya öbür gün taburcu olması bekleniyor. Onun dışında Meclis hastanemizde laboratuvarda çalışan bir görevlimizde tespit edilmişti, pozitif. Bu testlerin sonuçları yeterli değil tabii, bazı bulguların da olması gerekiyor. Bugün Meclis'te çalışan bir personel arkadaşımızda da bir pozitif teşhisi var. Doktorumuzun temasta olduğu kişilerle ilgili de sıkı bir takip yapılmıştı. Bugüne kadar henüz bir bulguya rastlanmadı" dedi.'GENEL KURULDA MASKEYİ ÖNERİYORUZ'

Şentop, Meclis'in bu hafta da çalışmalarını sürdüreceğini ve ceza infaz yasası teklifinin görüşüleceğini kaydederek "TBMM çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta da uluslararası anlaşmalar var, yarın onlar oylanacak. Arkasından da infaz kanunu başta olmak üzere birçok kanunda  değişiklik yapan teklif görüşülecek. Bütün milletvekillerimize maske dağıttık. Dezenfektan için kullanılacak malzemeleri de odalarına dağıttık. Genel kuruldaki görüşmelerde de bu maskeyi kullanmalarını öneriyoruz. Personelimize de bunun dağıtımını yaptık" ifadelerini kullandı.


- Ankara

Kaynak: DHA

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