Şentop: "(Parti kapatma konusu) Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli"
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Şentop: "(Parti kapatma konusu) Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli"

11.01.2021 17:52 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:58

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.(2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parti kapatma konusunda, "Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir dava açıyor, bir hazırlık yapıyor gerekli görürse dava açıyor. Bunu resen yapabiliyor veya Siyasi Partiler Kanunu'na göre belli şartları sağlayan siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı davayı açabiliyor. Nihayetinde karar Anayasa Mahkemesinde değerlendiriliyor. Bu konuda benim hukuki sürecin ne olduğunu izah etme dışında bir açıklama yapmam doğru olmaz bu aşamada." dedi.

Şentop: '(Parti kapatma konusu) Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli'
Şentop: '(Parti kapatma konusu) Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli'
Şentop: '(Parti kapatma konusu) Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli'
Şentop: '(Parti kapatma konusu) Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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