Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının yapılacağı salona gelmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının yapılacağı salona gelmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu. (4)