Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu - Haberler
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Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının yapılacağı salona gelmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının yapılacağı salona gelmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu. (4)

Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu

Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu

Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı'nda konuştu

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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