Şentop: "(PAB 141. Genel Kurulu'nda HDP'nin Türkiye karşıtı gündem maddesine destek vermesi) Ben o...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonuna gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonundan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen PAB 141.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonuna gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonundan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen PAB 141. Genel Kurul toplantılarının ardından geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gündeme dair değelendirmelerde bulundu.