Şentop: "Meclise ulaşan bir fezleke yok"
22.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:33
Soru soran basın mensubu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Soru soran basın mensubu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey