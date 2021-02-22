Şentop: "Meclise ulaşan bir fezleke yok"
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Şentop: "Meclise ulaşan bir fezleke yok"

22.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:33

Soru soran basın mensubu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soru soran basın mensubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (1)

Şentop: 'Meclise ulaşan bir fezleke yok'
Şentop: 'Meclise ulaşan bir fezleke yok'
Şentop: 'Meclise ulaşan bir fezleke yok'
Şentop: 'Meclise ulaşan bir fezleke yok'
Şentop: 'Meclise ulaşan bir fezleke yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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