Şentop: "Ortak görevimiz vatandaşımıza hizmet etmektir"
Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un n konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.
12.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:27
Törenin yapıldığı salon
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un n konuşması
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (3)
Kaynak: AA