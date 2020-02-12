Şentop: "Ortak görevimiz vatandaşımıza hizmet etmektir"
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Şentop: "Ortak görevimiz vatandaşımıza hizmet etmektir"

Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un n konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.

12.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:27
Şentop:

Törenin yapıldığı salon

TBMM Başkanı 'un n konuşması

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şentop: "Ortak görevimiz vatandaşımıza hizmet etmektir"
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