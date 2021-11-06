Şentop: Önümüzdeki seçimlerin temel tartışması yeni anayasa konusu olabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi'nin "Anayasalar ve Siyaset" konferansına katıldı. Kadıköy'de bulunan Filizli Köşkteki toplantıya Şentop'un yanı sıra Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı İdris Güllüce ve Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı İlhan Albayrak ve davetliler katıldı.

"KAÇ ADAM LAZIM?"

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Şentop, anayasa konusunda ise, "Ben yeni anayasa tartışmasına uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum halen fakat henüz sıcak bir tartışma ortamına gelmedi. Belki önümüzdeki seçimlerin temel tartışma konusu yeni anayasa konusu olur, olabilir. Millette o zaman 'bu işin çözün' diye belli bir siyasi bloğa, parti veya partilere destek ve güç verirse, o zaman yeni anayasa tartışması, daha detaylı bir tartışma olarak hazırlanır" dedi.