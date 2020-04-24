Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı
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Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel, Haber

Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp huzura ermemize vesile olan onbir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

24.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:25
Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp huzura ermemize vesile olan onbir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Lütfu ve keremine muhtaç olduğumuz şanı yüce Allah'a daha fazla taat ve ibadet etmemize fırsat sunacağını düşündüğüm mübarek günlerin aynı zamanda ferdi ve içtimai planda manevi arınmamıza da vesile olacağına inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan ayı sebebiyle mesaj yayınladı. Şentop mesajında şunları kaydetti:

"Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp huzura ermemize vesile olan onbir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Lütfu ve keremine muhtaç olduğumuz şanı yüce Allah'a daha fazla taat ve ibadet etmemize fırsat sunacağını düşündüğüm mübarek günlerin aynı zamanda ferdi ve içtimai planda manevi arınmamıza da vesile olacağına inanıyorum. Covid-19 salgını tehdidinden sakınmak için alınan tedbirler çerçevesinde bütün vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısı yapılan mübarek günlerin ferdi ve içtimai planda hayatımızı daha fazla murakabe ve muhasebe etme imkanı sunacağını düşünüyorum. Cenab-ı Hak bizleri Ramazan'a eriştirdiği gibi sıhhat ve afiyetle Bayram'a da eriştirsin. Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını niyaz ediyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

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