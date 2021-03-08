TBMM Başkanı Şentop, kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi

TBMM'de kadın milletvekilleri ve personellerinden görüntü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda...