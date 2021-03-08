TBMM Başkanı Şentop, kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi
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TBMM Başkanı Şentop, kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi

08.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:59

TBMM'de kadın milletvekilleri ve personellerinden görüntü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda...

TBMM'de kadın milletvekilleri ve personellerinden görüntü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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