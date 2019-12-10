Şentop: "Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha yüksek çıkıyor, bu bir trajedidir"
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Şentop: "Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha yüksek çıkıyor, bu bir trajedidir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının düzenlendiği salona gelişi Sinevizyon gösterimi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi"...

10.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:05
Şentop:

TBMM Başkanı 'un toplantının düzenlendiği salona gelişi

Sinevizyon gösterimi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyumda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şentop: "Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha yüksek çıkıyor, bu bir trajedidir"
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