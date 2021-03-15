Şentop: "Moskova Anlaşması, doğu sınırlarımızın belirlenmesi bakımından önemli bir metindir"
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Şentop: "Moskova Anlaşması, doğu sınırlarımızın belirlenmesi bakımından önemli bir metindir"

15.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:37
Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Moskova Anlaşması'nın imzalandığı anların tarihi görüntülerinin gösterimi- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Moskova Anlaşması'nın imzalandığı anların tarihi görüntülerinin gösterimi-

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin açılış konuşmasını yaptı. (1)

Şentop: 'Moskova Anlaşması, doğu sınırlarımızın belirlenmesi bakımından önemli bir metindir'
Şentop: 'Moskova Anlaşması, doğu sınırlarımızın belirlenmesi bakımından önemli bir metindir'
Şentop: 'Moskova Anlaşması, doğu sınırlarımızın belirlenmesi bakımından önemli bir metindir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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