Şentop: "Moskova Anlaşması, doğu sınırlarımızın belirlenmesi bakımından önemli bir metindir"
15.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:37
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Moskova Anlaşması'nın imzalandığı anların tarihi görüntülerinin gösterimi- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Moskova Anlaşması'nın imzalandığı anların tarihi görüntülerinin gösterimi-
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin açılış konuşmasını yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat