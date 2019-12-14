Şentop: "Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme...
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Şentop: "Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.

14.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:58
Şentop:

TBMM Başkanı , " Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.

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"Asya ve 'yı bağlayan güzergahlar üzerindeki bütün ülkelerle alt yapı gümrük ve lojistik alanlarında iş birliğini artırmak aarzusundayız. Şüphesiz modern İpek yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme kazandıracaktır"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şentop: "Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme...
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