Şentop: "Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.