Şentop: "Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor"
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Şentop: "Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor"

10.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:11

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı. (2)

Şentop: 'Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor'
Şentop: 'Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor'
Şentop: 'Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor'
Şentop: 'Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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