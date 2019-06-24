Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi. TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twittler hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Haziran seçimleri, Türkiye'nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüte asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla var olur. Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor; İstanbul'a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA