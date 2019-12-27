Şentop: "Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.
27.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:43
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı. (5)
Kaynak: AA