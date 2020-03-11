Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.

TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı