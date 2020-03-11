Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı
TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.
11.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:58
TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı