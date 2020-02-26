Şentop, "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı"na katıldı
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Şentop, "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı"na katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı"na katıldı.

26.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:10
Şentop,

TBMM Başkanı , Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen "Meclis'in 100. Yılında 'de Anayasalar ve Konferansı"na katıldı.

ESAM'da "Çarşamba Sohbetleri" kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Genel Başkan Recai Kutan'ın açılış konuşması ile başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da bir konuşma yaptığı konferansta, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski bakanlardan Ali Coşkun, eski bağımsız milletvekili İbrahim Halil Çelik ile çok sayıda davetli yer aldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şentop, "Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı"na katıldı
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