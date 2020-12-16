Şentop, MATÜSİTEB'den ödül alan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tebrik etti
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Şentop, MATÜSİTEB'den ödül alan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tebrik etti

16.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:23
Şentop, MATÜSİTEB'den ödül alan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" töreninde ödül alan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" töreninde ödül alan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı tebrik etti.

Şentop, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen Murat'ın, törende çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu teşekkür mesajını alıntılayarak "Tebrik ederim. Çok isabetli bir karar olmuş." twitini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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