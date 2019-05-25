Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi. Şentop'a basın kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara eşlik etti.
Kaynak: AA
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