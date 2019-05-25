Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi. Şentop'a basın kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara eşlik etti.

Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et