Son dakika haberleri! Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti (1)
Son dakika haberlerine göre Toplantının yapıldığı salon Heyetin toplantı masasında oturması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk'i kabul etti.
Toplantının yapıldığı salon
Heyetin toplantı masasında oturması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk'i kabul etti. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı