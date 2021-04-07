Son dakika haberleri! Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti (1)
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Son dakika haberleri! Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Toplantının yapıldığı salon Heyetin toplantı masasında oturması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk'i kabul etti.

Toplantının yapıldığı salon

Heyetin toplantı masasında oturması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk'i kabul etti. (1)

Son dakika haberleri! Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti (1)
Son dakika haberleri! Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti (1)
Son dakika haberleri! Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti (1)
Son dakika haberleri! Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti (1)
Son dakika haberleri! Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Marichijk'i kabul etti (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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