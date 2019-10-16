Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.

16.10.2019 16:00
Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ardından Şentop, Uganda Parlamentosu Başkanı Rebecca Alitwala ve beraberindeki heyet ile görüştü. - BELGRAD

Kaynak: İHA
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