: Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü

12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'u karşılaması

-Şentop-Al Mahmud görüşmesinden görüntüler TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Kaynak: AA

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