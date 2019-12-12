Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü
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Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'u karşılaması -Şentop-Al Mahmud görüşmesinden görüntüler TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ve beraberindeki heyet ile görüştü.

12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:27
Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü

TBMM Başkanı 'un Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Mahmud'u karşılaması

-Şentop-Al Mahmud görüşmesinden görüntüler TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü
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