23.09.2019 16:02

Şentop, Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü

Kazakistan, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.

Kaynak: DHA