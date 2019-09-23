Şentop, karadağ, pakistan ve afganistan heyetleriyle görüştü
Şentop, Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştüKazakistan, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4.
23.09.2019 16:02
Şentop, Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü
Kazakistan, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.
Kaynak: DHA