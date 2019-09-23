Şentop, karadağ, pakistan ve afganistan heyetleriyle görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.
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-Karadağ heyetiyle görüşme
-Pakistan heyetiyle görüşme
-Afganistan heyetiyle görüşme
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