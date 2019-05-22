Şentop, Kanada Senatosu Başkanı Furey ile Görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kanada Senatosu Başkanı George Furey'i kabul etti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Kanada Senatosu Başkanı George Furey ile görüştü. İkili görüşmenin ardından, TBMM Divan Salonu'nda heyetler arası görüşmeye geçildi. Daha sonra Furey ve beraberindekiler, TBMM Başkanı Şentop eşliğinde Meclis'in, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi. Furey ve beraberindekiler, darbe girişimine ilişkin bilgi aldıktan sonra alana karanfil bıraktı. Genel Kurul Salonu'nu da gezen konuk heyete burada da TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik etti. - Ankara

Kaynak: DHA