Şentop: "Mehmet Akif, kalemini etkili kullanan nadide ediplerimizdendir"
11.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:11
İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un törenin yapıldığı salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.
İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un törenin yapıldığı salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey