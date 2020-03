Şentop, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen, dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen, dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olduğunu belirtti.

Şentop, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99'uncu Yılı ve İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın, büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un Anadolu'nun dört bir yanında devam eden Milli Mücadele ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi eseri olduğunu aktaran Şentop, "İstiklal Marşı, zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır." ifadesini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un mısralarının Milli Mücadele'nin ruhunu temsil eden, sadece lafzıyla değil manası ve hakikatiyle her an yaşayan bir coşku, heyecan olduğunu vurgulayan Şentop, bugün yediden yetmişe, herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırdığı bu marşın her mısrasında tarihin, medeniyetin ortak değerlerinin, vatan ve bayrak aşkının olduğunu vurguladı.

Şentop, 99 yıl önce kaleme alınan ve Mehmet Akif Ersoy'un kahraman Türk ordusuna ithaf ettiği bu marşın, milletin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklal Harbi'nin adeta manifestosu olduğuna işaret eden Şentop, "Varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, 'nazlı' ve 'şanlı' hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir." değerlendirmesinde bulundu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde ve aynı zamanda TBMM'nin kuruluşunun ve Milli Mücadele'nin de 100. yılının idrak edildiğine dikkati çeken Şentop, başta İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu toprakları vatan kılan tüm kahramanları, rahmet ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA