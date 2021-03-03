Şentop: İki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs'ta federasyon modelinin Rum tarafı yüzünden çözüme kavuşamadığını belirterek, "Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi düzeni ve iki ayrı devlet mevcuttur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti. Meclis'teki kabulün ardından konuşan Şentop, Türkiye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin taşıdığı önem ve ayrıcalığın herkesin malumu olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da kuvvetlendiğini görmek bizler için gurur vesilesidir. Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra ülkemizi ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı geçtiğimiz yıl Ekim ayında Meclisimizde ağırlamış, faydalı görüşmeler gerçekleştirmiştik. Türkiye ve KKTC, sahip olduğu iş birliği ve dayanışma ruhuyla bütün zorlukların üstesinden gelebilecek iradeye ve kudrete sahiptir. Covid-19 salgınının tüm dünyayı derinden etkilediği bir dönemde, Kıbrıslı Türk kardeşlerimize gerekli desteği verebilmek için her türlü gayreti sarf ettiğimizi, tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Şentop, salgın nedeniyle sekteye uğrayan parlamenter temasları şartlar elverdiği ölçüde artırmanın faydalı olacağını ifade ederek, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin 4- 6 Mart 2021 tarihlerinde KKTC'yi ziyaret edeceğini söyledi.'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU DESTEKLİYORUZ'"50 seneden fazla bir süredir müzakere edilen federasyon modelinin, Rum tarafının 'Ada'nın tek sahibi benim' zihniyeti nedeniyle Kıbrıs meselesini bir çözüme kavuşturamadığı ortadadır" diyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi düzeni ve iki ayrı devlet mevcuttur. Çözüm ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz. Uluslararası topluma da Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine saygı duyması gerektiği mesajını veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınması, huzur, refah ve güvenliğinin sağlanması, kalkınmasının sürdürülmesi ve dünyayla bütünleşmesi önceliklerimizden olmaya devam edecektir."SANER: İŞGAL VE İSTİLA SORUNUNUN TEK NEDENİ RUM YÖNETİMİ

KKTC Başbakanı Ersan Saner de Kıbrıs Türk halkının, haklı mücadelesinde yoluna devam ederken, anavatandan aldığı olduğu güç ve kudret sayesinde yılmadan yoluna devam edeceğini söyledi. Kıbrıs sorununun 1963 yılında başladığını kaydeden Saner, "Dünyadaki birçok ülke, 1974 yılında başladığını bilse de, aslında Kıbrıs sorununun 1963 yılında Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmesi ile başlamıştır. Eğer Kıbrıs'ta işgal ve istila sorunu varsa, bu işgal ve istila sorununun tek müsebbibi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden Kıbrıs Rum Kesimi'nden kaynaklanmaktadır. O günden itibaren Kıbrıs Türk halkını gettolar ile yaşamaya mecbur eden Kıbrıs Rumunun 1974 yılında anavatan Türkiyemizin Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasından doğan garantörlük hakkı ile Kıbrıslı Türk soydaşlarının özgür yaşamını sağlaması adına Ada'ya yapmış olduğu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da bugünlere kadar huzur içinde gelmemizin en önemli sebebidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı