Şentop, Huzurevi Sakinleri ve Çocuklarla Bayramlaştı
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Zübeyde Hanım Huzurevi'ndeki yaşlılar ve Zübeyde Hanım Sevgi Evi'nde kalan çocuklarla bayramlaştı.
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Zübeyde Hanım Huzurevi'ndeki yaşlılar ve Zübeyde Hanım Sevgi Evi'nde kalan çocuklarla bayramlaştı.
Şentop, Zübeyde Hanım Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret edip kendilerine çiçek takdim ederek bayramlarını kutladı.
Daha sonra Zübeyde Hanım Sevgi Evinde kalan çocuklarla bir araya gelen Şentop, çocuklara hediye vererek bir süre onlarla ilgilendi.
Şentop'a, AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İl Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve partililer eşlik etti.