Şentop: "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"
25.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:40
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı