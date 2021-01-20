TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısı yaptırdı

20.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:24

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un aşı olmak için Ankara Şehir Hastanesine gelişi Aşının yapılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un aşı olmak için Ankara Şehir Hastanesine gelişi

Aşının yapılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısı yaptırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısı yaptırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısı yaptırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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