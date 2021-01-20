TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısı yaptırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un aşı olmak için Ankara Şehir Hastanesine gelişi Aşının yapılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.